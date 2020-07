Nyt studie: Indfødte amerikanere havde kontakt med Polynesien

Nyt gen-studie beviser, at der var kontakt mellem de polynesiske øer og sydamerikanske indianere og giver delvis oprejsning til Thor Heyerdahls gamle teori om, at Polynesien blev befolket fra øst. ”Sindssygt overbevisende,” siger professor Eske Willerslev om resultaterne

Hvorfra kom de mennesker, som bor på de polynesiske øer langt ude i Stillehavet?

”Fra fe-titi, fra øst,” svarede en gammel mand, som den norske etnograf og opdagelsesrejsende Thor Heyerdahl mødte på øen Fatu Hiva i 1937, og som satte nordmanden den idé i hovedet, at Polynesien var befolket af mennesker fra Sydamerika, der havde krydset havet i en vanvittig søfartsbedrift.

Thor Heyerdahl foretog selv en rejse fra Peru til Polynesien på en tømmerflåde af balsatræ i 1947, men selvom han nåede over havet, overbeviste han ikke det videnskabelige samfund om, at etniske sydamerikanere havde gjort det samme næsten 1000 år før ham, og indtil i dag har emnet været genstand for intens videnskabelig debat.

Men nu viser et kæmpe studie af internationale forskere, at der var kontakt mellem etniske sydamerikanere og Polynesien. Studiet er netop publiceret i det anerkendte tidsskrift NATURE.

Det er så ”sindssygt overbevisende”, at det må få enhver debat om oversøisk kontakt til at forstumme, siger Eske Willerslev, evolutionsgenetiker og professor ved Københavns Universitet og Cambridge i England.

”Det er et storskalastudie, og jeg kan ikke se anden forklaring, end at der må have været kontakt hen over Stillehavet mellem indianere og polynesere,” siger han.

Studiet er udført af forskere fra blandt andet eliteuniversiteterne Standford i USA, Oxford i England og Oslo Universitet. De har undersøgt genvariationen i 807 individer fra 17 polynesiske øer og 15 grupper af oprindelige folk fra Sydamerikas stillehavskyst.

”Vi finder afgørende bevis for forhistorisk kontakt mellem polynesiske individer og indfødt-amerikanske individer,” skriver forskerne i deres artikel og peger desuden på, at sydamerikanerne var fra det område, der er Columbia i dag.

De mener også, at de sydamerikanske gener er introduceret i Polynesien ved én enkeltstående begivenhed, som de estimerer fandt sted i år 1150 på øen Fatu Hiva – netop den ø, hvor Thor Heyerdahl hørte den gamle mands overlevering om, at befolkningen kom ”fra øst”.

Forskere har i mange år vidst, at Stillehavet ikke blev befolket af indvandrere fra Sydamerika, som Heyerdahl mente. Blandt andet DNA- og arkæologiske studier har vist, at polyneserne oprindeligt kom fra Asien og tog øerne i besiddelse over mange hundrede år.

Rapa Nui, Påskeøen, blev beboet som en af de sidste omkring år 1200, forklarer Mads Ravn, forskningschef på Vejle Museerne og bestyrelsesmedlem på Kon-Tiki Museum i Oslo.

Hvad angår Påskeøen, har der været en teori om, at genetiske spor fra etniske sydamerikanere måske kom med europæerne. De landede som koloniherrer på Påskeøen i 1722 og havde indianer-slaver fra Sydamerika med.

Også Mads Ravn er ”helt oppe at køre” over resultaterne i NATURE.

”Indianerne kom ikke til Polynesien som slaver af europæerne, da de landede på Påskeøen. Kontakten mellem Sydamerika og polyneserne skete, før Påskeøen overhovedet blev beboet. Der har været mange historier om, at de her folkevandringer var usandsynlige – man kunne da ikke sejle 6000 kilometer i 1100-tallet. Men det gjorde vikingerne jo også. Det viser noget om menneskets evner tilbage i tiden: De var ligeså kloge dengang, selvom teknologien var ringere,” siger han.

Eske Willerslev har selv forsøgt at bevise kontakten mellem sydamerikanerne og polyneserne i to videnskabelige artikler fra 2014. Dels påviste han og et team af forskere genetiske spor efter tidlig kontakt på Påskeøen. Dels viste forskergruppen, at de såkaldte brasilianske botokudo-indianerstammer, som er stort set uddøde i dag, ”genetisk set var polynesere”, siger han.

Men ligesom Thor Heyerdahls teorier fik studierne en hård medfart i den videnskabelige verden.

”Vi syntes selv, at vi havde gode indikatorer på, at der var noget om snakken om oversøisk kontakt. Men det syntes mange andre altså ikke, og vi begyndte selv at tvivle på vores egne resultater. Det ny studie er en gamechanger. Nu bliver man nødt til videnskabeligt at acceptere, at der har været den her kontakt,” mener han.

Spørgsmålet er, hvem der kom til hvem? For var det faktisk sydamerikanerne, der kom til paradisøerne i vest, som Thor Heyerdahl på sin tømmerflåde i 1947?

Forskerne skriver i NATURE:

”Vi kan ikke afvise en alternativ forklaring: en gruppe polynesere rejste til det nordlige Sydamerika og vendte tilbage med nogle indfødte sydamerikanske individer eller med sydamerikansk iblanding (altså med nordamerikansk blod i årerne, red.).”

Det ene udelukker ikke det andet, siger Eske Willerslev, begge rejser kan være foretaget. Men skal han sætte sine penge på én teori, tror han, at det var polyneserne, som rejste til Sydamerika og siden vendte hjem med sydamerikansk blod enten i årerne eller ombord.

”Det passer med vores resultater fra botokudoerne, der viste polynesiske gener. Desuden ved man, at polyneserne havde skibsteknologien, og det ved man ikke på samme måde om sydamerikanerne. Endelig er de arkæologiske spor i Polynesien af polynesisk teknologi, ikke indiansk, og det stemmer efter min overbevisning bedre med, at det var dem, som rejste ud og kom tilbage,” siger han.