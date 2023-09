Nyt studie: Motorbåde presser den danske bestand af marsvin

Larmen fra motorbåde forstyrrer de danske marsvin, og det kan være medvirkende til, at bestanden er faldende.

Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet.

Sammen med en række forskere har Jacob Nabe-Nielsen, der er professor på Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet, kortlagt bådtrafikken og marsvinenes bevægelser.

Tallene viser, at der er for mange små motorbåde netop i de kystområder, hvor marsvinene lever.

- Det kan have stor betydning for bestanden. Larmen fra motorbådene forstyrrer dem, hvilket kan forværre deres muligheder for at finde føde og parre sig, forklarer Jacob Nabe-Nielsen.

Larmen forhindrer nemlig marsvinene i at bruge deres ekkolokalisering, som er en sans, de bruger til at fange fisk med, lyder det.

Professoren forklarer, at de har brugt satellitter til at kortlægge, hvor bådene befinder sig henne. De sammenlignede herefter data med tal fra en tidligere undersøgelse af marsvinenes udbredelse, så de kunne se, hvor marsvinene og bådene er i forhold til hinanden.

Det er især omkring de store byer, at både og marsvin støder på hinanden.

I bugten ud for Aarhus, i Øresund ud for København og i Lillebælt er der så mange både, at det er svært for marsvinene at leve der, fremgår det.

- Ud fra hvad vi kan se nu, ser det ikke godt ud for bestanden af marsvin i øjeblikket. Meget tyder på, at populationen er faldende, siger Jacob Nabe-Nielsen.

Han peger på et par tiltag, som muligvis vil kunne afhjælpe faldet i bestanden.

- En måde, hvorpå man kan beskytte marsvinene, kan være ved at lave restriktioner for motorbådene inde ved kysterne, så der er steder, hvor de ikke må sejle. Enten skal de holde sig væk eller reducere hastigheden i de områder, hvor vi vil beskytte marsvinene.

/ritzau/