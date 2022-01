Nyt studie: Planter mangler dyr til at sprede deres frø

Når dyrearter forsvinder, får planter ringere mulighed for at sprede deres frø og tilpasse sig klimaændringer.

Listen over truede dyrearter vokser år for år. Mange arter er allerede uddøde. Siden 1900 er en femtedel af alle dyr på landjorden forsvundet.

Det er ikke bare et problem for dyrene. Også planterne lider under tabet af dyrearter.

Det viser et nyt studie med deltagelse af forskere fra Aarhus Universitet, som netop er havnet på forsiden af det videnskabelige tidsskrift Science.

- Vores studie viser, at biodiversitetskrisen stikker dybere end "blot" tab af arter.

- Den medfører tab af funktioner, der faktisk gør krisen endnu værre, siger Jens-Christian Svenning, som er seniorforfatter på studiet og professor på Institut for Biologi på Aarhus Universitet, i en pressemeddelelse.

Det handler om spredning af planternes frø. Det er fugle og pattedyr eminent gode til.

De spiser for eksempelvis frø og spreder det som gødning. De kan også bære det videre med næbbet eller i deres pels.

Når dyrearter forsvinder, bliver planternes mulighed for at få spredt deres frø tilsvarende mindre.

Forskerne konkluderer, at nedgang i fugle og pattedyr betyder, at planterne har mistet 60 procent af deres evne til at holde trit med klimaændringer.

Når planterne har brug for at følge med klimaændringer, skyldes det, at det nogle steder på kloden bliver varmere.

Her har planterne brug for at migrere til andre egne, hvor de bedre kan trives.

Til det formål har de brug for dyrene som en slags levende transportbånd for planternes frø.

I og med at flere dyrearter uddør, risikerer en stor del af verdens planter også at uddø, vurderer forskerne.

Hvis vi skal hjælpe planterne med at kunne sprede deres frø, skal vi ifølge forskerne satse på genopretning af bestande af større dyr.

- Det er vigtigt at beskytte og genoprette naturlige habitater, men vores undersøgelse viser, at det er nok så vigtigt også at genoprette de bestande af især større dyr, der ofte mangler og som er meget vigtige for økologiske funktioner som for eksempel spredning af frø, siger Jens-Christian Svenning.

