Nyt studie understreger vigtigheden af hjerteløbere

Et nyt dansk studie viser, at det mentale og fysiske helbred blandt overlevere efter hjertestop er lige så godt som blandt resten af befolkningen.

Det understreger vigtigheden af hjerteløbere, og ny indsats skal nu få endnu flere til at tilmelde sig.

Det skriver TrygFonden i en pressemeddelelse.

I Danmark har vi en rekordhøj overlevelse efter hjertestop uden for hospital, særligt i det offentlige rum.

En af årsagerne er, at man har opbygget en træd-til-kultur i form af hjerteløbere, som gør, at 80 procent modtager tidlig livreddende førstehjælp fra vidner og førstehjælpere, hvis de falder om med hjertestop.

- Deres indsats er helt afgørende for, at flere kan overleve et hjertestop uden for sygehusene, siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde i pressemeddelelsen.

I et nyt dansk studie har 2.552 personer, der i perioden 2001-2019 har overlevet et hjertestop uden for hospital, svaret på, hvordan de har det, både psykisk og fysisk.

Det er det største studie i verden af sin slags.

Harman Gailan Hassan Yonis, der er læge og forsker ved Nordsjællands Hospital og Københavns Universitet og står bag det nye studie, fortæller, at resultatet viser, at de fleste, der overlever hjertestop, vender tilbage til et godt liv.

- De har det lige så godt fysisk og mentalt som resten af befolkningen, og risikoen for angst og depression er ikke forøget efter hjertestoppet, siger han.

Han uddyber, at det dermed gør en stor forskel, når en hjerteløber træder til.

- Hovedbudskabet er, at vores studier understøtter, at den store indsats, som hjerteløbere har ydet, har gjort en kæmpe forskel og har været med til at give de, der overlever et godt liv efterfølgende, siger han.

- Det viser, at det giver mening at genoplive, og at det giver mening at træde til ved et hjertestop, siger Harman Gailan Hassan Yonis.

Det understreger dermed behovet for, at flere melder sig som hjerteløbere, lyder det.

Sundhedsstyrelsen og TrygFonden sender nu, i samarbejde med Danske Regioner, en "Sammen redder vi liv"-bus rundt til kommuner i hele landet, der skal rekruttere flere hjerteløbere.

Det sker i de kommende uger og har til formål at skabe opmærksomhed omkring vigtigheden af at kunne redde liv.

Bussen besøger blandt andet udvalgte sundhedsfaglige uddannelsessteder, hvor de studerende blandt andet kan deltage i et 30 minutters hjertelungeredningskursus.

