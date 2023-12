Nyt SU-udspil fra regeringen er lige på trapperne

Regeringen har i sit regeringsgrundlag varslet, at der skal ske noget på SU-området, og mandag aften i næste uge har uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) inviteret partierne i SU-forliget til et møde for at præsentere regeringens udspil.

Det erfarer Ritzau fra en række kilder.

Foruden regeringspartierne er Dansk Folkeparti, De Radikale, SF, De Konservative og Liberal Alliance en del af SU-forliget, og spørgsmålet er, hvad der kommer til at ske med det, når SVM-regeringen vil gå videre med sit SU-udspil.

Hvis SU-forliget opsiges af regeringen, hvilket skulle være i spil, vil det dog først være gældende fra efter næste folketingsvalg.

Af regeringsgrundlaget fremgår det, at det sjette SU-år skal afskaffes, så studerende kun har SU nok til den normerede gennemførelsestid. Der skal altså være en maksimal SU-klipramme på 58 klip. I dag er den på 70 klip.

Hos De Radikale er uddannelsesordfører Katrine Robsøe direkte imod at fjerne det sjette SU-år. Hun kalder det en "meget dårlig idé".

- Vi er dybt bekymrede over regeringens planer for SU-området, hvor man vil fjerne det sjette SU-år og dermed være skyld i, at mange unge mennesker kommer til at få meget mere SU-gæld, udelukkende fordi de har skullet vælge om i uddannelsessystemet eller er blevet lidt forsinkede. Det er den forkerte vej at gå, siger Robsøe

- Vi vil kæmpe for, at de studerende beholder det sjette SU-år. Det synes vi, at de fortjener. De er pligtopfyldende, arbejder hårdt og kommer hurtigt igennem deres uddannelser, så jeg forstår ikke behovet for at lave denne reform, siger hun.

Robsøe tilføjer, at det er op til regeringen, om den vil "ødelægge" det nuværende forlig på området ved at opsige det.

Hos Dansk Folkeparti vil uddannelsesordfører Alex Ahrendtsen ikke mene for meget om regeringens planer, før han har fået dem præsenteret i sin helhed. Men i forhold til at fjerne det sjette SU-år siger han, at det i givet fald blot vil være en "justering" og ikke en reel reform af SU-systemet.

Hos Akademikerne, der er hovedorganisation for tæt på en halv million offentligt og privatansatte, er formand Lisbeth Lintz i lighed med De Radikale også lodret imod at fjerne det sjette SU-år.

- Vi har brug for, at folk bliver uddannet i Danmark, fordi vi har brug for en veluddannet befolkning, som baggrund for at vi kan bevare velstand og velfærd i Danmark, siger Lintz.

Ifølge Akademikerne bliver det sjette SU-år primært benyttet af studieskiftere.

At fjerne det sjette SU-år vil også skabe mere ulighed i samfundet, mener hun.

- Det vil ramme de unge, der kommer fra familier, hvor uddannelsesniveauet ikke er højt, siger Lintz.

I en undersøgelse lavet af Verian - tidligere Gallup - for Akademikerne svarer 62 procent af de adspurgte, at de er meget enige eller overvejende enige i, at det er en dårlig idé at fjerne det sjette SU-år.

Ritzau har forsøgt at få en kommentar fra Christina Egelund til sagen. Men uddannelses- og forskningsministeren har ingen kommentarer, lyder det fra ministeriet.

