Nyt sygehus skal udføre avancerede kræftindgreb - fagfolk er bekymret

Aarhus Universitetshospital skal ikke være det eneste sted i landet, der foretager avancerede operationer for mave- og tarmkræft.

Sundhedsstyrelsen vil have etableret et andet center, der kan foretage den samme type indgreb, skriver DR Nyheder.

- Grunden til, at vi åbner for, at yderligere et sygehus kan varetage behandlingen, er, at vi ser, at der er et behov for at robustgøre tilbuddet, udtaler enhedschef i Sundhedsstyrelsen Agnethe Vale Nielsen i en skriftlig kommentar til DR.

Det kom tidligere på året frem, at cirka 300 kræftpatienter i 2022 og 2023 ventede for længe på en operation på mave- og tarmkirurgisk afdeling på det aarhusianske sygehus.

En undersøgelse fra Kammeradvokaten konkluderede, at hospitalsledelsen bevidst havde begået fejl over en længere periode.

Sagen førte til, at flere topfolk på hospitalet og i Region Midtjylland blev afskediget eller forlod deres poster.

Sundhedsstyrelsens ønske om at sprede den højt specialiserede behandling til endnu et sted i landet kritiseres ifølge DR af flere fagfolk.

Kritikken kommer blandt andet fra Per Vadsgaard Andersen, der er næstformand i Dansk Kirurgisk Selskab og overlæge på Odense Universitetshospital.

De to centre skal reelt deles om 60 operationer om året.

Det er ifølge overlægen ikke tilstrækkeligt til, at kirurgerne de to steder får den fornødne træning, mener overlægen.

Det vil først være forsvarligt at dele operationen op på to lokationer, når der er mellem 100 og 120 patienter om året, mener han.

På Christiansborg vækker Sundhedsstyrelsens beslutning heller ikke begejstring.

Både De Konservatives og Enhedslistens sundhedsordførere udtrykker ifølge DR skepsis over for løsningen.

/ritzau/