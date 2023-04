Nyt system skal mindske skader ved oversvømmelser

I takt med at det bliver varmere på grund af klimaforandringerne, ser det ud til, at det fremtidige vejr også vil blive mere voldsomt og føre til flere oversvømmelser i Danmark.

Derfor er der på finansloven afsat næsten 200 millioner kroner til et varslingssystem for oversvømmelser, som skal laves af Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og stå klar i 2026.

Sådan et system har Danmark ikke haft før. Hidtil er der kun varslet om nedbør og stormfloder.

Ifølge professor og hydrolog ved DMI Michael Butts skal systemet spare samfundet for penge, men samtidig også redde menneskeliv.

- Varslingssystemet skal advare samfund og borgere om, at der er risiko for oversvømmelser, så beredskaberne kan gå i gang.

- Det vil både være med til at beskytte befolkningen og kritisk infrastruktur, fortæller Michael Butts.

I sommeren 2025 er planen, at DMI skal levere risikomeldinger og varslinger for oversvømmelser direkte til borgerne i DMI's app og på dmi.dk.

Fjorten områder i Danmark er i dag i særlig risiko for oversvømmelser - eksempelvis Kolding Kommune, som ligger ved Kolding Fjord.

Og i Kolding kommune vil varslingssystemet skåne borgerne for oversvømmelser inde i byen.

- Det, at vi kan blive varslet før en oversvømmelse, gør, at vi for det første kan reagere.

- Og så kan vi gå ud på vores havnekant og lægge sandsække ud, så vandet ikke løber ind i byen, siger borgmester Knud Erik Langhoff (K).

Ifølge Michael Butts kan vi sagtens risikere at få oversvømmelser i Danmark på trods af varslingssystemet, men vi vil være bedre rustede.

- I fremtiden vil vi med det fulde varslingssystem blive endnu bedre rustede, end vi allerede er - fordi vi vil få bedre varslinger om oversvømmelser, når vi kommer frem til slutningen af projektet, lyder det fra Michael Butts.

