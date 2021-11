Nyt ulvepar har med stor sandsynlighed fundet hinanden

Forskerne regner med, at der allerede til foråret kan komme hvalpe ud af et nyt ulvepar ved Skjern.

En enlig hunulv har med stor sandsynlighed fået selskab af en hanulv i Skjernreviret i det sydvestlige Jylland. Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det er forskere fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet, der har fundet frem til, at der nok er tale om et nyt par.

De to organisationer står sammen for ulveovervågningen i Danmark for Miljøstyrelsen.

Meldingen om ulveparret kommer på baggrund af billeder fra borgere og vildtkameraer.

Desuden har man fundet flere parallelle ulvespor, hvoraf poterne hos den ene er lidt større end hos den anden.

Senest lørdag optrådte de to ulve på et parfoto taget af et vildtkamera.

Siden januar sidste år har en danskfødt hunulv levet alene i området. Derfor er forskerne ikke overraskede over, at det har tiltrukket en hanulv.

Det vides endnu ikke, hvem hanulven er. Det prøver man at finde frem til via spytprøver og bidemærker i nedlagte hjorte.

Forskerne regner med, at der kan komme ulveunger allerede i foråret næste år - hvis altså ulvene er et par.

Ifølge Lasse Jensen, specialkonsulent i Miljøstyrelsen, behøver mennesker ikke være bange for ulve, selv om der skulle komme flere af dem.

Ulve undgår mennesker, og hvis de skulle miste deres skyhed, vil Miljøstyrelsen sørge for afværgeforanstaltninger. Skulle det ikke virke, bliver ulven aflivet.

/ritzau/