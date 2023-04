Nyt vandrensningsanlæg fjerner PFAS fra drikkevand

Drikkevandet i Danmark kan renses for PFAS. Det viser et anlæg, som i denne uge er taget i brug på Fanø.

Drikkevandet på Fanø bliver nu renset for samlingen af fluorholdige og miljøskadelige stoffer, som går under betegnelsen PFAS.

Det skriver TV Syd.

Det nye anlæg, som er placeret på øen, er så effektivt til at fjerne stofferne, at PFAS ikke kan måles, skriver mediet.

Anlægget er det første af sin slags i Danmark.

I september 2022 skrev Fanø Posten, at vandrensningsfirmaet Silhorko sammen med Fanø Vand A/S havde udtænkt og bygget et anlæg.

Det er det anlæg, som nu er blevet taget i brug.

På Fanø har der været problemer med at holde mængden af PFAS under grænseværdien. Da grænseværdien blev reduceret fra 100 til 2 nanogram per liter i 2022, var indholdet i vandet på Fanø på 4.

Derfor begyndte man på øen arbejdet med et rensningsanlæg.

Man prøvede først at fjerne PFAS i drikkevandet med kul. Det gav ikke resultater, og derfor gik man over til en metode, som industrien bruger til at fjerne uønskede stoffer fra vand kaldet ionbytning.

- Med ionbytning har vi kunnet fjerne PFAS ned under detektionsgrænsen, lød det fra afdelingschef for drikkevand i Silhorko Arne Koch til Ritzau i september.

/ritzau/