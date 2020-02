Nyt videnscenter for integration vil modvirke ”polariseret debat”

Rasmus Brygger, der er chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening med ansvar for erhvervslivets integrationspolitik, har opsagt sin stilling for at stifte et nyt videnscenter for integration. Det er vigtigt, at både den gode og dårlige udvikling bliver belyst, siger han

Integrationsdebatten i Danmark bør foregå på et mere oplyst grundlag, end hvad tilfældet er i dag. Det mener i hvert fald Rasmus Brygger, der torsdag eftermiddag kunne fortælle, at han vil bruge det næste år på at stable et nyt videnscenter for integration på benene.

Han forlader samtidig sin stilling som chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening, hvor han har haft ansvaret for erhvervslivets integrationspolitik. Rasmus Brygger er også kendt som debattør og har tidligere været formand for Liberal Alliance Ungdom.

Rasmus Brygger, hvorfor ser du et behov for at stifte et nyt videnscenter for integration?

”Integrationsområdet er et af de vigtigste områder for danskerne. Og på trods af at der allerede findes en masse viden og mange dygtige forskere, er der faktisk ingen institutioner, som arbejder målrettet for at højne kvaliteten af integrationsdebatten. Det ønsker jeg at gøre med videnscenteret.”

Hvad er der i din optik galt med integrationsdebatten?

”Der er tre grundlæggende udfordringer. For det første har danskerne dårligt kendskab til, hvordan det står til på området. For det andet er der mange misvisende tal i omløb. Og for det tredje er integrationsdebatten meget polariseret, og vi ved fra forskningen, at polarisering både modvirker integrationen og modvirker muligheden for at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.”

Har du forhånd talt med fonde eller private donorer, der eventuelt kunne finde på at støtte projektet?

”Mit arbejde går i første omgang ud på at opbygge et netværk af forskere, virksomheder og fagfolk, som er interesseret i at højne kvaliteten af debatten. Når det er sket, vil jeg forsøge at gå i dialog med landets fonde.”

Har du planer om at inddrage andre i projektet, og hvem kunne det eventuelt være?

”Målet er at ansætte kvalificerede fagfolk som sociologer og økonomer, så centeret selv kan producere tal baseret på allerede eksisterende statistik. Jeg har dog ingen konkrete navne endnu.”

Du har selv markeret dig en del i integrationsdebatten og er blevet beskyldt for at negligere nogle af de udfordringer, landet har med at integrere indvandrere. Hvilket ideologisk ståsted påtænker du for centeret?

”Videnscenteret skal være fuldkommen politisk neutralt. Det er vigtigt, at vi kan tale om både de ting, der går godt, og de ting, der går dårligt med integrationen. Jeg har brugt de seneste par år på at tale om nogle af de problemer, der er med integration på arbejdsmarkedet. Det er ét af de mange emner, jeg vil forsætte med at bruge min tid på. Og det er forhåbentlig et projekt, som både højre- og venstrefløjen kan se en værdi i.”