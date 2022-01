Nytår med 1188 udrykninger på landsplan - flere end sidste år

Det danske akutberedskab har haft et mere travlt nytår end sidste år.

I år blev der 1442 gange ringet 112. Det resulterede i 1188 udrykninger med ambulancer, akutlægebiler eller akutbiler.

Det er flere end sidste år, hvor akutberedskabet rykkede ud 875 gange.

Det oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Tallene er samlet ind fra klokken 18 nytårsaftensdag og frem til 06 nytårsmorgen.

På landsplan har der været 44 udrykninger, der er relateret til fyrværkeri. Sidste år var tallet 36, og dermed er der tale om en lille stigning.

14 af udrykningerne var til øjenskader, og 16 var håndskader.

En oversigt over udrykninger og antal skader i de forskellige regioner, viser, at der har især har været travlt i Region Hovedstaden. Her har der været 517 opkald til 112 og 458 udrykninger.

414 med ambulance og 44 med lægebil. 13 af udrykninger var fyrværkerirelaterede. Seks til øjenskader og syv til håndskader.

Blandt de fem danske regioner har der været færrest udrykninger i Region Nordjylland. 116 gange var der brug for akut hjælp. Kun to gange var udrykningerne relaterede til fyrværkeri.

Det er Regions Hovedstadens AMK-vagtcentral, der har samlet tallene fra landets fem regioner.

Det er AMK-Vagtcentralerne, der modtager alle sundhedsrelaterede opkald, som viderestilles fra politiets alarmcentral.

På AMK-Vagtcentralerne sidder sundhedsfagligt personale, der modtager ophold og tager stilling til, om det er nødvendigt med udrykningskørsel. I nogle tilfælde har borgere blot brugt for råd og vejledning.

/ritzau/