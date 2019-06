Nyudnævnt LA-leder: Nu starter vi et nyt kapitel

Alex Vanopslagh ser frem til at stå i spidsen for opgaven med at rejse Liberal Alliance fra valgasken.

Det krævede nogle overvejelser, før Alex Vanopslagh takkede ja til at blive politisk leder for Liberal Alliance.

Var han klar til den opmærksomhed og det mentale pres, der følger med at være leder for et politisk parti? Og hvad med sønnen Milton på tre år?

Desto mere, jeg har tænkt over det, desto mere er jeg blevet overbevist om, at det er det rigtige for mig og partiet.

- Jeg mener, at jeg er den rette til at løse opgaven, og det er folketingsgruppen enig med mig i. Og så spiller det bestemt også ind, at jeg har fået en meget klar fornemmelse af, at baglandet også mener det, siger 27-årige Vanopslagh.

Han har påtaget sig opgaven med at få partiet tilbage på ret køl, efter at det i den grad har taget vand ind og nu ligger underdrejet med blot 4 folketingsmandater i stedet for 13.

Analysen er klar: Det handler om at genoprette troen på, at Liberal Alliance ikke er som de andre partier.

- Jeg tror, at der er nogen, der har fået den opfattelse, at vi er blevet systembevarere og systemforvaltere.

- Tidligere havde vi stor medvind af, at vi var et visionært parti, der ville forandre Danmark og gøre oprør mod systempartierne.

- Vi ville gøre op med de urimeligheder, vi oplevede, og tale om de hellige velfærdskøer.

- Det skal vi tilbage til, og så skal vi have fokus på at være et rigere og friere land, siger den 27-årige københavner med rødder i Struer.

Han ved godt, at der vil blive spillet spørgsmålstegn ved hans manglende Christiansborg-erfaring.

Også selv om han har været politisk aktiv i mange år, både som formand for Liberal Alliances Ungdom og som medlem af Københavns Borgerrepræsentation.

- Jeg er en ung mand, men jeg har jo en erfaren folketingsgruppe, som har al den erfaring, jeg ikke har, og som er villig til at bakke mig op, siger Vanopslagh.

Han fornemmer kort efter det nedslående valg en ny og spirende optimisme i partiet.

- Lige nu er der en stor begejstring i baglandet, og jeg ved, at vi allerede det seneste døgn har fået mange nye medlemmer.

- Jeg tror allerede, at de kan mærke, at nu starter vi på et nyt kapital og tager hul på en ny epoke. Der er en tro på, at vi kan vende det igen, siger Alex Vanopslagh.

De tre øvrige medlemmer af Liberal Alliances folketingsgruppe - Ole Birk Olesen, Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Henrik Dahl - bakker enstemmigt op om den nye leder.

/ritzau/