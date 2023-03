Nyvalgt KD-formand: Fokus skal være på andet end abortlovgivning

Kristendemokraterne bakker op om den abortlovgivning, der i Danmark i dag.

Det fortæller partiets nyvalgte formand, Jeppe Hedaa, til Ritzau.

Han blev lørdag valgt som ny formand for Kristendemokraterne.

Jeppe Hedaa beskriver sig som "et meget liberalt menneske" på det område og siger samtidig, at han personligt er "fuldstændig på linje med partiet", når det gælder spørgsmålet om abort.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Partiets politik er at støtte op om den lovgivning, vi har i dag i Danmark. Det vil sige de 12 uger. Og så er vores politik - sådan helt fundamentalt og rent filosofisk - at kvindens ve og vel altid skal trumfe fosterets.

- Det vil sige, at det er kvinden, der er i fokus for os. Det er hende, der skal have det godt under alle forhold, og uanset hvilken vej hun ønsker at gå gennem sin graviditet, siger han.

Kristendemokraternes tidligere formand, Marianne Karlsmose, kom under valgkampen i mediernes søgelys, da der blev lækket interne mails om, at hun ikke var tilhænger af fri abort trods partiets politik.

Den nye formand vil slippe væk fra fokus på partiets og hans egen holdning til abortlovgivningen ved at lave politikker på andre områder, fortæller han.

- Vi skal fylde tallerkenen med nogle andre temaer. Ved simpelthen at lave et stykke politisk arbejde, der bærer i nogle andre retninger end lige etikspørgsmålet.

- Jeg tror aldrig, vi vil forlade etikspørgsmålet. Jeg tror, vi altid vil et etisk kompas i den politiske samtale. Men vi vil fremføre og levere resultater på sundhedsområdet, klimaområdet, ældreområdet og andre politiske områder, der gør, at vi kan tale om nogle andre ting, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Jeppe Hedaa blev lørdag valgt som formand for Kristendemokraterne uden modkandidater ved partiets landsmøde i Middelfart.

Valget af Jeppe Hedaa var ventet, fordi stort set alle storkredse i forvejen bakkede op om ham som formand.

Kristendemokraterne har været uden en valgt formand, siden Marianne Karlsmose trak sig efter folketingsvalget i november sidste år.

Jeppe Hedaa har tilkendegivet, at han ønsker, at Kristendemokraterne fortsat skal opstilles til folketingsvalg.

Den nye formand er tidligere folketingskandidat for Kristendemokraterne. Han er dog primært kendt fra erhvervslivet.

/ritzau/