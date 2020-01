Nyvalgte politikere oplever digital chikane

Mange nyvalgte folketingsmedlemmer har siden valget oplevet chikane på nettet. Nyt forskningsprojekt skal komme med løsninger.

- Gid du må dø.

Sætningen stod i Facebook-indbakken hos det nyvalgte konservative folketingsmedlem Niels Flemming Hansen, kort tid efter han havde kommenteret på sagen om USA's drab på en iransk militærleder.

Niels Flemming Hansen er ikke den eneste, der har haft tilsvarende oplevelser.

Med springet fra en normal hverdag til et offentligt liv som politiker følger for mange nemlig også chikane på nettet.

Det viser en rundspørge, Ritzau har foretaget.

I rundspørgen har 17 af de 64 nyvalgte politikere ved det seneste folketingsvalg svaret.

11 af respondenterne har oplevet digital chikane i løbet af deres første halve år som folkevalgte. Tre af de adspurgte har oplevet deciderede trusler.

Det er et demokratisk problem, mener Thomas Ploug, professor i it-etik på Aalborg Universitet.

Også selv om man ikke kan tegne et repræsentativt billede alene på baggrund af 17 besvarelser.

- Der er ingen tvivl om, at man kan tale om en forråelse i forhold til tidligere i den forstand, at chikanen er mere omfattende, siger Thomas Ploug.

Politikerne beretter om, at chikanen ofte opstår, når de kommenterer på ømtålelige emner, eller de har været i fjernsynet.

Thomas Ploug peger på, at det er med til at gøre det sværere at rekruttere nye politikere.

Samtidig er risikoen, at det kun er politikere af en bestemt støbning, der tør stille op og modtage valg til Folketinget.

- Så man får et problem med at sikre repræsentativiteten.

Torsdag og fredag afholdes en konference på Aarhus Universitet som startskud på et nyt, stort forskningsprojekt kaldet ROPH – Research on Online Political Hostility.

Projektet skal ende ud med en række løsninger, der kan forhindre og begrænse politisk had på nettet.

Michael Bang Petersen skal lede projektet. Han er professor i statskundskab på Aarhus Universitet.

- Det er dybt bekymrende, at man som folkevalgt ikke kan yde det hverv, man er blevet tildelt, uden at skulle opleve den slags ting, siger han.

Projektet kører over en femårig periode og er finansieret med 15,7 millioner kroner af Carlsbergfondet.

/ritzau/