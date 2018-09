Obama hylder Danmark i sin tale i Kolding

USA's ekspræsident Barack Obama havde hyldestord med til især dansk militær, da han fredag talte i Kolding

Det var en tidligere præsident fuld af lovord om Danmark, der fredag middag i skikkelse af 57-årige Barack Obama gik på scenen på SDU i Kolding.

Her blev den populære ekspræsident mødt af hvin og klapsalver fra de 680 inviterede ministre, erhvervsledere og studerende.

- Danmark er et land, der kæmper over sin vægtklasse på den internationale scene, sagde han.

Han hyldede først danske designmøbler, "der spreder sig over hele verden", og blev derefter mere alvorlig, da han omtalte det danske forsvar.

- Det danske militær er enestående, og for så småt et land er dets arbejde inden for de alliancer, det er en del af, enormt vigtigt.

Obama henviste desuden til, at det danske militær tit var på hans og hans nærmestes læber, da han var præsident.

- Vi talte jævnligt om, hvem vi kunne regne med til at udføre arbejdet og gøre det ordentligt, og der var Danmark altid i toppen af listen, sagde Barack Obama.

Ekspræsidenten havde desuden rosende ord til den danske velfærdsstatsmodel, hvor "ethvert barn har muligheden for en god start på livet".

Efter sin optræden på scenen i Kolding, hvor han samtaler med direktør Morten Bjørn Hansen fra den lokale erhvervsforening Business Kolding, skal Barack Obama videre til Amsterdam og et lignende arrangement fredag aften.

Han når dermed kun at være i Danmark under et døgn, da han torsdag aften landede i et hvid privatjet fra Finland.

Natten tilbragte Barack Obama på Hotel Koldingfjord efter at være landet i det chartrede privatfly på Skrydstrup Flyvestation torsdag kort efter klokken 19.00.

/ritzau/