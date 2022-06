Obama i København: Demokratiet må gøre sig relevant for borgerne

USA’s tidligere præsident Barack Obama appellerede i København til, at verden kæmper for demokratiet. Det må bygges på dybere værdier, hvis det skal have relevans for nutidens borgere, pointerede han

Demokratiet er under pres. Ruslands krig i Ukraine viser, hvor galt det kan gå, når autoritære kræfter kommer til, og Vesten har vist et stort sammenhold i reaktionen på krigen, som må fastholdes. Men skal demokratiet trives, er der brug for en dybere besindelse på, hvad demokrati er, på dets værdier, og hvordan de kan gøres relevante for nye generationer verden over.

Det var kernen i det budskab, USA’s tidligere præsident Barack Obama afleverede til publikum i Skuespilhuset i København fredag eftermiddag. Det skete på den årlige konference, arrangeret af organisationen Alliance of Democracies, stiftet af tidligere statsminister og Nato-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen.