Obama i tale i København: Vi skal kæmpe for demokratiet

Det er vigtigt med støtte til Ukraine, men kampen for demokratiet er over hele verden, siger Obama.

Krigen i Ukraine understreger vigtigheden af at kæmpe for demokrati.

Sådan lyder det fra den tidligere amerikanske præsident Barack Obama under en tale i København fredag eftermiddag.

Obama indleder sin tale med at sige, at krigen i Ukraine tynger hjertet og sindet.

Men samtidig fremhæver han, hvad han kalder det ukrainske folks heroiske modstand, og at Nato er blevet stærkere.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Samtidig er Rusland afskåret fra ressourcer og indtægter, og mange fra eliten har forladt landet, siger han.

Barack Obama understreger vigtigheden af, at vesten bliver ved med at støtte Ukraine. Men han mener også, at kampen for demokrati ikke kun bliver udkæmpet i Ukraine, men over hele verden.

- Hvis vi ønsker, at demokrati skal trives, skal vi kæmpe for det. Vi skal dyrke det, siger han.

I sin tale siger Barack Obama, at han mener, at demokratierne skal genopbygges, så de fungerer bedre.

Han understreger vigtigheden af, at befolkningen føler, at det er meningsfuldt at deltage i politik.

- Vi har regeringer, som enten gør det for svært at stemme eller for svært at se, at ens stemme tæller, siger han.

Han mener selv, at USA er et af de lande, hvor politik er kommet for langt væk fra befolkningen.

Den forhenværende præsident taler som en del af demokratikonferencen Democracy Summit, som Anders Fogh Rasmussen er en af arrangørerne bag.

Barack Obama var præsident i USA fra 2008 til 2016. Han lægger også vejen forbi Skive søndag under sit besøg i Danmark.

/ritzau/