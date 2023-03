Objekt har næppe forbindelse til Nord Stream-eksplosioner

Det er meget usandsynligt, at et objekt, der er blevet bjærget ved Nord Stream 2-rørledningen, har noget at gøre med eksplosionerne sidste år.

Det vurderer Johannes Riber, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.

Forsvaret afsluttede tirsdag bjærgningen af objektet. Det oplyser Energistyrelsen onsdag.

Styrelsen har tidligere offentliggjort et billede af objektet. Heraf fremgår det, at objektet er cylinderformet og måler cirka 40 centimeter i højden samt omkring 10 centimeter i diameter.

Ifølge Energistyrelsen tyder undersøgelser på, at der er tale om en tom røgbøje, der bruges til visuel markering.

- Man kan se, at den er meget overbegroet sammenlignet med selve røret, der ligger ved siden af, siger Johannes Riber.

- Det indikerer i hvert fald, at den har været i vandet i noget længere tid, end Nord Stream-røret ved siden af har.

Militæranalytikeren tror nærmere, at det er en tilfældighed, at objektet har befundet sig ved røret.

Johannes Riber ser heller ingen grund til at betvivle, at objektet skulle være en røgbøje.

Han forklarer desuden, at en røgbøje blandt andet kan bruges til at markere noget i vandet.

- Man kan smide den i vandet. Den brænder selvfølgelig ud på et tidspunkt og ligger som en tom dåse, siger militæranalytikeren.

Ifølge Energistyrelsen udgør objektet ikke en sikkerhedsrisiko

Gasrørledningen blev ramt af eksplosioner sidste år.

Den 26. september blev der konstateret en lækage på Nord Stream 2-ledningen cirka 20 kilometer syd for Dueodde på Bornholm.

Den efterfølgende morgen blev der også fundet to lækager på Nord Stream 1 nord øst for Bornholm. I alt blev fire gaslækager på gasledningerne bekræftet.

Umiddelbart efter lækagerne oplyste statsminister Mette Frederiksen (S), at de danske myndigheder var af den opfattelse, at der var tale om en bevidst handling.

Det er endnu ikke opklaret præcis, hvad der er sket, og hvem der står bag.

/ritzau/