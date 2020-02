Oddere med fobi for broer får anlagt små stier i Odense

Nogle oddere er bange for at svømme under broer, og det koster dyreliv i trafikken. Odense bygger passager.

Det er skræmmende for en del oddere at svømme under broer, og derfor vælger nogle af dyrene i stedet at krydse broen via vejen.

Men den farlige færd koster hvert år mellem 30 og 40 odderliv i trafikken på landsplan, og det vil Odense Kommune gøre noget ved.

Den bygger små passager af store sten under broerne, så odderne kan komme forbi broen uden at skulle svømme eller over en trafikeret vej. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Den første passage er blevet anlagt i Borreby Møllebæk, der grænser op til Assens Kommune, og det er Jane Jegind (V), der er rådmand i By- og Kulturforvaltningen, glad for.

- Vi skal passe godt på vores natur og dyreliv i Odense. Odderen var i mange år truet på Fyn og i resten af Danmark, men den er heldigvis i fremgang igen.

- Undersøgelser viser, at den er kommet tilbage i vores vandløb, og derfor skal vi naturligvis fortsætte med at passe godt på odderne med tiltag som dette, siger hun i pressemeddelelsen.

Knud Søndergaard er funktionsleder i Odense Kommune, og ifølge ham bliver odderne fremover tænkt ind i alle projekter, der har med broer og vandløb i Odense at gøre.

- Odderen er en af vores truede arter, og i Odense Kommune er den udpeget til en af de arter, vi skal passe særligt godt på og fremme levebetingelserne på.

Indsatsen for oddere fokuserer særligt på Odense Å og vandløbene op til åen. Kommunen gennemgår området og ser, om der er steder, der er særligt farlige for odderen.

- Hvis der er det, prioriterer vi dem, og så laver vi odderpassager ved de mest kritiske steder.

- Vi håber, at vi får flere oddere, og at odderen vil brede sig til andre fynske vandløb, hvis den får nogle rigtig gode betingelser, siger han.

Oddere er nataktive dyr, der i dagtimerne helst opholder sig på afstand af mennesker. Om natten svømmer den ud og jager fisk som eksempelvis aborrer, ål og karper.

Det er ikke første gang, der bygges for at hjælpe dyrene. I 2008 blev en såkaldt faunabro over Svendborgsundmotorvejen indviet. Prisen for broen, der var særligt tiltænkt den truede hasselmus, lød på 18 millioner kroner.

Der har dog ikke været nogen håndfaste beviser på, at den nataktive mus bruger broen til at krydse motorvejen.

/ritzau/