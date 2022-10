Odds: Mette Frederiksen er favorit foran Løkke, Ellemann og Pape

Hvis man sætter 100 kroner på, at Mette Frederiksen fortsætter som statsminister, får man 145 kroner igen.

Med under en uge tilbage af valgkampen er Mette Frederiksen (S) favorit til at beholde posten som statsminister.

Det viser de seneste odds fra Danske Spil i hvert fald.

Mette Frederiksen giver aktuelt pengene 1,45 gange igen hos Danske Spil. Det vil sige, at placerer man eksempelvis 100 kroner på Mette Frederiksen til at fortsætte på posten, så får man udbetalt 145 kroner. Altså et overskud på 45 kroner.

Så er der potentielt flere penge at hente andre steder. Den næststørste favorit til at blive statsminister er nemlig den tidligere statsminister og eksformand i Venstre Lars Løkke Rasmussen, som i dag er politisk leder for Moderaterne.

Løkke har ikke meldt sig som statsministerkandidat, men giver pengene 3,25 igen.

I modsætning til Løkke har Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen og De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, meldt sig som statsministerkandidater.

Ellemann-Jensen giver odds 6,0. Hvis man vil spille på Pape, som sammen med De Konservative de seneste uger er gået gevaldigt tilbage i meningsmålingerne, gives aktuelt odds 35,00.

Løkke vil ikke pege på en statsministerkandidat før valget. Men han ønsker en regering hen over den politiske midte. Og han har udtalt, at Socialdemokratiet bør være en del af en regering efter valget.

Ifølge meningsmålinger ser det ud til, at Moderaterne får de afgørende mandater efter valget, i forhold til om rød eller blå blok får flertallet.

Hos blå blok mener man, at en stemme på Løkke er en stemme på Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, mens Socialdemokratiet og Mette Frederiksen mener, at Løkke ender med at pege på en blå statsminister.

Ifølge oddssætter Peter Emmike Rasmussen har Danske Spil forberedt sig længe på folketingsvalget, som er en noget anden disciplin i de spil, der normalt tilbydes, primært på sport.

- Politik er på mange måder helt uforudsigeligt, og især i år er valget ekstra spændende, da der under valgkampen har været heftig udvikling i, hvem der var kandidater til statsministerposten, siger Peter Emmike Rasmussen i en pressemeddelelse.

Meningsmålinger, politiske debatter og nyheder bliver ifølge Danske Spil "gransket ekstra grundigt af oddssætterne" for at ramme de rigtige odds, lyder det fra Peter Emmike Rasmussen.

/ritzau/