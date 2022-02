Odense gør som andre byer og aflyser russisk balletoptræden

Den Russiske Nationalballet skulle have optrådt i Odeon i Odense 5. marts, men Comwell, der driver Odeon, har valgt at annullere aftalen.

Det meddeler Comwell i en pressemeddelelse, skriver TV 2 Fyn.

- Vi tager skarpt afstand fra Ruslands invasion af Ukraine. Derfor har vi forsøgt at nå frem til en aftale med arrangøren bag "Svanesøen" om en aflysning af forestillingen.

- Samtidig kan vi frygte, at opførelse af balletforestillingen kan være forbundet med risici for vores gæster og medarbejdere. Vi har i dag meddelt den danske arrangør, at vi annullerer aftalen, udtaler hoteldirektør Ninna Stæhr-Petersen.

Da det ikke har været muligt at nå en aftale med arrangøren, har Comwell valgt at annullere aftalen for leje af Odeons lokaler, skriver TV 2 Fyn.

Arrangøren er Peter Sindberg, der er direktør i PH-Show. Han siger til det fynske medie, at han "vil ikke acceptere at blive udelukket".

- Så mister jeg cirka en halv million kroner. Det tyske firma Highlight Concerts, der står bag truppen, forventer stadig, at de skal spille, siger han til TV 2 Fyn.

Ballettruppen på 30 dansere skulle have opført "Svanesøen" for omkring 1400 publikummer i Odense.

Også i Aarhus, Esbjerg og Herning er forestillinger med ballettruppen blevet aflyst.

TV 2 Fyn skriver, at Peter Sindberg her er blevet kompenseret af kommunen, men det er der for nuværende ikke tale om i Odense, skriver mediet.

Lørdag lød en kraftig opfordring fra kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) til kultursteder om at kaste et kritisk blik, hvad og hvem de har på programmet.

- Jeg mener ikke, at nationalballetten fra Rusland bør optræde på dansk jord i en situation, hvor Rusland har angrebet et frit demokratisk land, sagde hun.

Kultursteder bør overveje, hvad "man vil lægge navn til", lød det.

Krigen begyndte, da Rusland natten til torsdag indledte en invasion af den ukrainske nabo.

/ritzau/