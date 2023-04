Odense Kommune ønsker at investere i våben

Et flertal i Odense Kommunes økonomiudvalg har onsdag besluttet, at de vil undersøge muligheden for at investere i vestlige våbenproducenter, som leverer lovlige våben til enten Nato-lande eller Ukraine.

Det skriver TV 2 Fyn.

Seks ud ni medlemmer i Økonomiudvalget stemte for.

SF, Enhedslisten og De Radikale stemte imod.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Verden har forandret sig, siden Putin invaderede Ukraine. Det er en anden situation, der gør, at det er helt på sin plads, hvis vi kan investere i lovlig våbenproduktion, siger Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) til TV 2 Fyn.

Forslaget om at investere i våben kom fra Venstres gruppe i Odense byråd.

Ifølge Børsen investerer næsten alle landets kommuner en del af deres overskydende likviditet i værdipapirer.

Kommunerne kan investere direkte i stats- og realkreditobligationer.

Hvis en kommune skal investere i aktier eller erhvervsobligationer, skal det ske igennem en investeringsforening.

Det er som hovedregel professionelle kapitalforvaltere, der står for investeringerne ud fra kommunens strategi, skriver Børsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Per Nikolaj Bukh, som er professor i økonomistyring og forsker ved Aalborg Universitet, siger til TV 2 Fyn, at det er relativt uproblematisk for kommunen at ændre sin investeringspolitik.

Han vurderer dog, at ønsket kan blive svært at føre ud i livet, fordi det kræver, at Odense Kommune finder en investeringsforening, som har den type aktier, kommunen efterspørger.

Peter Rahbæk Juel siger til TV 2 Fyn, at der ikke umiddelbart er en forvalter, som har våbenproducenter i porteføljen.

Derfor bliver det ikke omgående, at kommunen investerer i våben.

Men han tilføjer, at Odense Kommune vil tage kontakt til sine forvaltere for at høre, om de vil åbne for, at kommunen kan investere i våben.

/ritzau/