Odense Kommune sender chefer på dyre sponsorrejser

Odense Kommune har de seneste år betalt hundredtusinder af skattekroner for, at udvalgte kommunale chefer er taget på eksklusive rejser arrangeret af Odense Boldklub (OB).

Det viser en række dokumenter fra Odense Kommune, som DR har fået aktindsigt i, skriver DR.

Siden 1. januar 2018 har kommunen 18 gange godkendt, at en chef er taget med på en sådan sponsorrejse gennem OB, som Odense Kommune er betalende sponsor i.

Rejserne har blandt andet budt på kulinariske oplevelser, international fodbold og netværk med erhvervslivet.

Ifølge DR har der kun i nogle tilfælde været faglige oplæg på rejserne, og i disse har omfanget været begrænset.

Fra Odense Kommune selv lyder det, at rejserne skaber et værdifuldt netværk.

Det fortæller Dan Bonde Nielsen, som er stabschef for nogle af dem, der har været med på rejser.

- Vi holder også mange andre typer møder hjemme i Odense. Men vi er også nødt til at være opsøgende i forhold til at skabe en dialog med nogle af de virksomheder, som vi ikke altid er i den direkte kontakt med. Derfor skaber det her en anden type af mere direkte og mere uformel dialog med nogle virksomheder.

Den vurdering deler Roger Buch, kommunalforsker hos Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, dog ikke.

Det er problematisk, at rejserne har haft sparsomt med fagligt indhold men en masse "turismeelementer".

- Hvis ikke kommunen selv kan se, at det her ikke går, så må man håbe, der er nogle andre - tilsynet ved Ankestyrelsen, indenrigsministeriet eller i sidste instans Folketinget - som går ind og siger: Det kan man ikke, det her, siger forskeren til DR.

Odense Kommunes præcise udgift til rejserne fremgår ikke.

/ritzau/