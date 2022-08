Øget ældrecheck til varmeregningen kan være på vej i september

I september vil det formentligt lune i lommerne på 290.000 danske folkepensionister.

Torsdag førstebehandler Folketinget et forslag om at udbetale 5000 kroner sammen med ældrechecken. Det sker ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) som følge af de stigende energipriser.

- Vi står en situation, hvor alle danskere kan mærke inflationen bide ind i deres økonomi. Derfor har vi truffet beslutning om at sænke elafgiften, men vi målretter også hjælp til de husstande, der har mindst, siger han.

Tilskud til ældrechecken er ikke politikernes første forsøg på at målrette økonomisk hjælp til de danskere, der er mest trængt af de stigende elpriser.

Den 10. august fik 400.000 danskere udbetalt den såkaldte varmecheck på 6000 kroner. Det skete, fire måneder efter at forslaget blev vedtaget.

Flere af Folketingets partier mente dengang, at det tog for lang tid, før checken kunne udbetales.

Hummelgaard regner dog med, at første halvdel af den øgede ældrecheck kan udbetales inden september er omme.

- Udbetalingen er registerbaseret og bliver udbetalt til de pensionister, der opfylder betingelserne for ældrechecken i år 2022. Derfor kender vi i forvejen de her mennesker. Pengene kan derfor udbetales hurtigt, siger han.

Statsminister Mette Frederiksen (S) varslede i april, at regeringen ønskede at give de danske folkepensioner 5000 kroner i tilskud til ældrechecken. Dengang lød det dog, at hele beløbet skulle udbetales i 2022.

Nu fremgår det i stedet, at halvdelen af de 5000 kroner først udbetales i starten af 2023.

- Vi har en forventning om, at krigen i Ukraine ikke slutter foreløbigt. Derfor splitter vi beløbet op. Så har modtagerne også noget at betale med, når varmeregningen skal betales næste gang, siger Hummelgaard.

Flere af Folketingets partier indgik inden sommerferien aftale om kompensation for de høje energipriser. Partierne er Socialdemokratiet, Venstre, SF, Enhedslisten og De Konservative.

Lovforslaget om tilskud til folkepension hastebehandles. Det skal efter planen 2. og 3. behandles 8. september.

Ud over et tilskud rummer forslaget også en engangsudbetaling på 2000 kroner til bestemte SU-modtagere og personer på tilbagetrækningsydelser.

Danskernes elregning er ifølge Dansk Energi gennemsnitligt steget med 37 procent det seneste år. Beregningerne tager udgangspunkt i en husstand med 4000 kWh/år.

Dansk Energi er erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark.

