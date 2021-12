Øjenlæger vil have forbud mod store raketter og batterier

Næsten halvdelen af adspurgte danskere i ny undersøgelse erklærer sig klar til fyrværkeriforbud for private.

Øjenlægerne mener også, at der er behov for strammere regler.

- Den brede holdning blandt øjenlæger er, at vi gerne vil være alle de her skader foruden, siger Peter Jeppesen, der er formand for Danske Øjenlægers Organisation.

- Én øjenskade er én øjenskade for meget.

Der er ikke politisk opbakning til at forbyde affyring af fyrværkeri hos private fuldstændigt.

Derfor mener Peter Jeppesen, at et forbud mod særligt farlige typer fyrværkeri ville mindske omfanget af skader, uden at der sker et komplet forbud.

- Det, som har givet de mest alvorlige øjenskader, er batterierne og raketterne. Så hvis man skulle udvide et forbud mod ulovlig fyrværkeri, er det dér, man bør sætte ind, siger han.

Sidste år var der 165 personer, der kom til skade med fyrværkeri ifølge Sikkerhedsstyrelsen.

I en rundspørge foretaget af Coop Analyse blandt 1010 danskere over 18 år var 45 procent helt eller delvist enige i, at der bør indføres forbud mod privatpersoners affyring af fyrværkeri.

/ritzau/