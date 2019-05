Øjensygdomme kan ikke forebygges

- Klassiske øjensygdomme som grå stær, grøn stær og alderspletter på nethinden kan ikke forebygges.

- Der er dog faktorer, der kan øge risikoen. Ved grå stær er diabetes for eksempel en risikofaktor, og rygning kan øge risikoen for AMD - alderspletter på nethinden.

- Grøn stær løber typisk i familien, så er du over 40 og har et nært familiemedlem med grøn stær, er det en god idé at blive tjekket.

- Derudover er det primært alderen, der spiller ind.

Kilder: klinisk professor Toke Bek, øjenlæge Carsten Edmund.

