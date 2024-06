Øjenvidner så mand skubbe til Mette Frederiksen

To øjenvidner fortæller B.T., at de overværede en mand give statsminister Mette Frederiksen (S) et kraftigt skub fredag aften.

Det skete, da de så statsministeren komme gående fra Nørreport på vej i retning mod Strøget i København.

- Der kom en mand forbi i den modsatte retning, og han gav hende et hårdt skub på skulderen, så hun væltede til siden, fortæller henholdsvis 18- og 17-årige Marie Adrian og Anna Ravn til mediet.

Oplysningerne er ikke bekræftet af Statsministeriet. Indtil videre har det lydt fra ministeriet, at statsministeren blev slået af en mand.

Statsministeriet har ikke villet sætte ord på Mette Frederiksens tilstand efter episoden, ud over at hun er "chokeret over hændelsen".

Øjenvidnerne fortæller B.T., at skubbet næsten var ved at vælte Mette Frederiksen omkuld, men at hun ikke røg "i jorden".

Københavns Politi har bekræftet, at sagen bliver efterforsket, og at en mand er blevet anholdt.

Ifølge øjenvidnerne blev der ikke udvekslet ord mellem statsministeren og overfaldsmanden.

Statsministeren satte sig efterfølgende ved et bord på en cafe i nærheden, fortæller de til B.T.

De to øjenvidner beskriver overfaldsmanden som høj, meget slank og med forholdsvist langt og mellemblond hår.

/ritzau/