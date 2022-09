Økonom: Vinterhjælp kan give ekstra luft i økonomien

Ifølge ministerium vil en arbejderfamilie med to børn spare 3130 kroner årligt som følge af ny aftale.

Aftalen om vinterhjælp kan give lidt luft i økonomien til for eksempel en børnefamilie.

Det vurderer Louise Aggerstrøm Hansen, der er privatøkonom i Danske Bank.

Hendes udmelding kommer, efter at et politisk flertal fredag er blevet enige om blandt andet at sænke elafgiften betragteligt og indefryse dele af energiregningen.

- Den kan godt give noget ekstra luft. Hvis man kigger på elafgiften, kan det være et par hundrede kroner om måneden i de seks måneder, som det løber i, som man sparer, siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Klima- Energi- og Forsyningsministeriet vil en arbejderfamilie med to børn spare 3130 kroner årligt som følge af aftalen.

Med aftalen får husholdninger og virksomheder mulighed for at indefryse en del af deres energiregning, som så skal betales på et senere tidspunkt.

Loise Aggerstrøm Hansen påpeger, at man bør være opmærksom på, hvor mange penge, man indefryser.

- Det kan være mange tusinde kroner, som man ender med at fryse ind, hvis priserne er så høje, som man så, da de toppede i august.

- Det er selvfølgelig vigtigt at være opmærksom på, hvordan ens økonomi vil se ud, når de her penge skal betales tilbage, siger hun.

/ritzau/