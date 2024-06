Økonomiaftale øger regionernes sundhedsbudget markant

Med økonomiaftale løftes rammen for sundhed i regionerne med 2,1 milliarder kroner i 2025.

Det oplyser finansminister Nicolai Wammen (S) på et pressemøde lørdag, hvor det betegnes som "et historisk løft".

- Den (aftalen, red.) er markant større, end da vi stod her sidste år. Det er for mig rigtig, rigtig vigtigt, at vi giver vores sundhedsvæsen nogle bedre rammer, end vi har i dag, siger Wammen på pressemødet.

Blandt andet skal 111 millioner kroner gå til behandlingskapaciteten på kræftområdet. Pengene afsættes, efter at det er blevet afdækket, hvordan der har været lange ventetider på behandling for kræftpatienter.

Der afsættes også 600 millioner kroner i 2024 til et ekstraordinært løft af sundhedsområdet i regionerne, der presses af stigende medicinudgifter.

I 2023 måtte regionerne bruge 1,4 milliarder kroner mere på tilskudsmedicin, end man gjorde året før. Det er 1,1 milliard kroner mere, end der var budgetteret med i økonomiaftalen med staten.

Samlet set er niveauet for de regionale anlægsudgifter på 7,35 milliarder kroner i 2025.

Regionernes udgifter til administration skal samtidig nedbringes med 104 millioner kroner i 2025, fremgår det også af aftalen.

Aftalen kommer, efter at der fredag blev indgået en aftale om kommunernes økonomi. Dermed er begge parters økonomi for 2025 altså fastlagt.

Anders Kühnau (S), formand for Danske Regioner, siger på pressemødet, at han ikke mindes en så god aftale som den, der foreligger.

- Vi bliver heldigvis flere og flere danskere, vi kan flere og flere ting, og derfor er det vigtigt med en ambitiøs regering, der sætter mål for, hvad vi skal, siger han.

