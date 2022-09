Økonomien er ikke blå bloks sikre kort

Der har traditionelt været stor forskel på, hvordan vælgerne opfatter, hvad der er de enkelte partiers styrkeområder. Helt overordnet opfattes partierne i rød blok som regel som gode til at sikre borgerne bedre velfærd og socialpolitik. Omvendt har de blå partier ofte haft ejerskab til en fornuftig nationaløkonomi og erhvervspolitik. Det er det overordnede billede.

Dykker man lidt ned under dette, fremkommer der flere nuancer. De Radikale i rød blok opfattes traditionelt også som et parti med ansvarlig økonomisk politik. Og Dansk Folkeparti gjorde i sin storhedstid et nummer ud af, at man havde en socialpolitik, som var på linje med Socialdemokratiets eller endda til venstre herfor.