Økonomien vakler under Rusland - men vælter den?

Økonomiske eksperter har svært ved at vurdere, hvor alvorligt både Rusland og Vesten bliver ramt af krigen i Ukraine og de massive sanktioner, der er indført over for Rusland

Vesten er gået til modangreb på Rusland. Men modsat Rusland, som fortsat lader granater og missiler regne ned over Ukraine, undlader de vestlige lande at skyde med skarpt mod russerne i militær forstand. Til gengæld har de taget en række meget hårdtslående økonomiske våben i brug for at ramme præsident Vladimir Putin og hans nærmeste på netop økonomien. Øjensynligt i håb om, at det kan skabe så stor intern uro og utilfredshed, at styret væltes eller tvinges til at ændre kurs.