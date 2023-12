Ønsk dig en paraply - julen bliver våd i stedet for hvid i år

Himlen er nærig med sneen over juleaften, og den danske jul bliver i højere grad våd, end den bliver hvid, når kalenderen søndag skriver 24. december.

Det fortæller Mette Wagner, som er meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), fredag morgen.

- I Sønderjylland kan vi komme op på ti grader, så det ser lidt gråt og vådt ud i stedet for hvid jul, siger Mette Wagner.

Hun forklarer, at meteorologerne inde ved instituttet hvert år tager bestik af vejret klokken 16.00 for at afgøre, om danskerne har fået landsdækkende hvid jul.

Og her er der altså lagt op til nedbør af den våde slags.

- En landsdækkende hvid jul bliver målt klokken 16.00 den 24. december af vores klimatologer.

- Der kigger de på satellitbilleder og observationer, og i det, at der kommer en del regn i løbet af juleaftensdag, forventer jeg simpelthen ikke på nuværende tidspunkt, at der er nok til, at vi kan få landsdækkende hvid jul, siger Mette Wagner.

Ifølge DMI forstås hvid jul normalt som, at mere end 90 procent af Danmark er dækket af sne den 24. december om eftermiddagen.

Et drys af sne eller blot rim på jorden er dog ikke nok til at gøre det. Snedybden skal være mere end en halv centimeter.

Ifølge DMI har det kun været hvid jul ni gange siden 1900. Den seneste gang var i 2010, hvor temperaturen nåede ned under ti frost grader. Snedækket gik fra nogle få centimeter i dele af Jylland til over en meter på Bornholm.

Til gengæld bliver der god mulighed for udendørsaktiviteter lillejuleaften.

- Lillejuleaften er faktisk sådan, at det ser ud til, at vi flere steder får sol. Dog lidt køligt, så det er bare ud og nyde det. En afstressende tur i skoven eller en tur på stranden og så lige stresse af, inden vi starter til julen.

- Det er ikke ligefrem udendørsaktiviteter til juleaften.

- Formiddag er der regn på vej.

Lørdag bliver temperaturen mellem frysepunktet og fem grader. Søndag, juleaften, bliver den mellem fem og ti grader.

/ritzau/