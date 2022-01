Øresundsbroen lukker i begge retninger på grund af stormen

Øresundsbroen er blevet lukket for trafik i begge retninger som en konsekvens af stormen Malik.

Det fremgår af broens hjemmeside.

Broen blev lukket fra klokken 18.50 lørdag aften, og den forventes først genåbnet klokken 8 søndag morgen.

I øjeblikket raser stormen i det meste af landet. Der er forbud mod kørsel med vindfølsomme køretøjer på Storebæltsbroen. Også denne er i fare for at blive lukket midlertidigt.

Sund og Bælt, der driver broen, oplyser i øjeblikket på sin hjemmeside, at der er risiko for, at Storebæltsbroen lukkes fra klokken 23 lørdag aften og frem til klokken 10 søndag formiddag.

Den aktuelle vindstyrke er dog allerede tæt på stormstyrke på broen. Derfor er der en risiko for, at den må lukke tidligere end forventet.

Broen lukker for al biltrafik ved vind af stormstyrke på 25 meter i sekundet. Det er af hensyn til trafikanternes sikkerhed. Mange steder i landet ligger vindstyrken allerede over det niveau.

Kronprins Frederiks Bro i Frederikssund blev allerede spærret fredag, og det fortsætter den med at være resten af weekenden.

- Det trækker desværre ud med at kunne genåbne broen. Risikoen for forhøjet vandstand gør, at broen ikke forventes genåbnet før ved middagstid mandag, skrev Vejdirektoratet tidligere lørdag.

Stormen har i det hele taget haft godt fat i Danmark allerede. Flere steder melder politiet om væltede træer og opfordrer derfor til forsigtig kørsel.

Problemer med træer gik særligt galt lørdag eftermiddag, da stærke vindstød væltede en stor gren ned over en bil, hvori tre personer befandt sig.

En person kom alvorligt til skade, mens to kom lettere til skade, oplyste Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Også togtrafikken lider på grund af væltede træer på skinnerne. Togstrækningen mellem Fredericia og Aalborg er således blevet indstillet og ventes først genoptaget søndag morgen.

/ritzau/