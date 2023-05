Ørsted skal som de første lagre CO2 i stor skala

Det bliver energiselskabet Ørstad, som for første gang i stor skala skal stå for at indfange og lagre en del af den skadelige CO2, som bliver udledt fra skorstene på blandt andet kraftværker og forbrændingsanlæg.

Det skriver Klima-, Energi,- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse, efter at det første udbud nu er afgjort.

CO2-fangst er helt central for at nå klimamålene, men det er relativt uprøvet i stor skala.

- Øjeblikket, hvor CO2 bliver fanget fra skorstenene, er lige om hjørnet, og dermed bringer vi en afgørende teknologi i spil for at fjerne CO2 fra atmosfæren og komme et skridt nærmere vores klimamål, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

- Udviklingen går stærkt, og vi er nu tættere på at bringe et meget vigtigt klimaværktøj i spil, siger han i pressemeddelelsen.

Ifølge Ørsted vil man levere 430.000 ton reduktioner årligt fra 2026. De vil i 2025 vil starte op med fangst og lagring af CO2.

Selv om det er en god nyhed for klimaet, at udbuddet nu er afgjort, ser det ud til, at vejen til at indfri Danmarks første klimamål er blevet længere.

For nylig viste en fremskrivning fra Energistyrelsen, at udledningen i 2025 så ud til at være 49,8 procent lavere end i 1990.

Det er snublende tæt på den lave ende af klimamålet, der lyder på en reduktion på 50-54 procent.

Men her var det forudsat, at aftalen om at fange og lagre CO2 ville få stor effekt fra 2025, og det vil ifølge Ørsted altså først ske i 2026.

I sidste uge erkendte klimaministeren da også, at det ser svært ud at nå 2025-klimamålet.

- Det er primært 2030-målet, der er det langsigtede mål, vi fokuserer på nu, sagde ministeren til DR Nyheder.

/ritzau/