Østergaard: Man løber ikke om hjørner med os

Morten Østergaard mener, Mette Frederiksen har brudt forståelse med R ved at offentliggøre delaftale om klima.

- Man løber ikke om hjørner med os.

Sådan lyder det fra De Radikales leder Morten Østergaard. Han overraskede onsdag aften de tre øvrige partier i rød blok ved at melde afbud til et afgørende møde om klima.

Ifølge Morten Østergaard har Mette Frederiksen dog brudt en aftale med De Radikale om ikke at offentliggøre delaftaler i forhandlingerne.

- Når man siger, at man ikke offentliggør delaftaler, så gør man ikke det. Derfor meldte vi afbud, siger Morten Østergaard og tilføjer:

- Jeg håber, at vi kan genfinde takten i forhandlingerne. Men jeg vil sige, at jeg er skuffet over, at man kaster vrag på vores forsøg på at gøre tingene på en anden måde i 2011, siger Morten Østergaard.

