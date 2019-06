Østergaard mødes igen med Frederiksen og vil genskabe tilliden

Torsdag eftermiddag er De Radikale igen mødt op til forhandlinger hos Mette Frederiksen efter afbud onsdag.

Tilliden skal genskabes.

Med den mission er De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, igen trådt ind i forhandlingslokalet hos S-formand Mette Frederiksen.

Onsdag aften droppede De Radikale at møde op til et fællesmøde med Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten omkring klima.

- Tilliden led et knæk i går, men vi er her ikke for vores egen skyld. Vi er her, fordi der er skabt et håb om forandring i Danmark på en række områder, siger Østergaard torsdag på vej ind til Frederiksen.

- Det, der skal til for at genskabe tilliden til politik i Danmark, er, at vi får tillid til hinanden. Derfor er forventningen, at når vi igen er blevet indkaldt, så er man klar til at levere.

- Vi har før været i stand til at finde løsninger. Det gjorde vi også, da vi sad i regering sammen. Hvis vi skal genrejse tilliden til politik, skal vi finde tilliden til hinanden, siger Østergaard.

Onsdag aften blev Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten enige om en reduktion af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

Mette Frederiksen forsøger at sikre sig et flertal i rød blok til en ren S-regering. Forhandlingerne har stået på i to uger. På dagsordenen torsdag er økonomi og normeringer til børn.

- Mit humør er altid godt, når vi går ind i lokalet, siger Østergaard.

Han håber på, at parterne kan komme mere i dybden i forhold til fattige børn.

Mette Frederiksen insisterer på, at forhandlinger går efter planen, og at de forløber godt.

- Forhandlingsklimaet er godt, og der blev ikke smækket med nogen døre i går. Vi havde et godt møde omkring klima, og vi fortsætter nu efter planen, sagde Frederiksen tidligere torsdag.

Mette Frederiksen fortryder intet omkring forløbet onsdag aften, selv om Østergaard altså har udtalt, at tilliden til S-formanden er svækket.

- Jeg vurderede, at det var det rigtige tidspunkt at indkalde alle partierne samlet.

- Det var et godt møde, vi nåede rigtig langt. Faktisk så langt, at vi i dag tør tro på, at vi kan blive et af de mest ambitiøse parlamenter overhovedet i verden. Så det går rigtig godt, sagde Frederiksen.

