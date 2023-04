Østjysk gymnasie aflyser undervisning efter hackerangreb

Århus statsgymnasium har tirsdag aflyst undervisningen, da et større hackerangreb har lagt skolens systemer ned.

Det bekræfter rektor Dorte Fristrup over for TV2 Østjylland.

Hackerangrebet er sket hos IT-fællesskabet med base hos VIA University College, ITS, som står for driften af gymnasiets IT-systemer.

- Vi har været udsat for et hackerangreb lørdag. Det har vi kunnet se via vores overvågning, og samtidig har Center for Cybersikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjeneste gjort os opmærksomme på angrebet, siger Bjarne Grøn, der er direktør for efter- og videreuddannelse og digitalisering ved VIA University College, til TV2 Østjylland.

Blandt systemerne er undervisningssystemet Ludus, der bruges til at se skemaer, tjekke undervisningsplaner og aflevere opgaver.

Medarbejderne har i løbet af påsken arbejdet på at få systemerne op at køre igen, man ved ikke endnu, hvem der står bag angrebet.

Skolegangen på Århus Statsgymnasium forventes at fortsætte med undervisning onsdag.

/ritzau/