Da omikronvarianten er blevet dominerende, dropper Østrig mandag skærpede indrejsekrav for danskere.

Østrig lemper rejseregler: Danskere med tre stik slipper for test

Østrig lemper mandag sine indrejserestriktioner, så det bliver nemmere for danskere at rejse ind i landet uden at skulle i karantæne.

Danskere behøver ikke længere have en negativ PCR-test for at komme ind i landet, hvis man har fået tre stik med en coronavaccine.

Det oplyser Udenrigsministeriet til DR.

Hvis man har fået to stik med en coronavaccine, skal man medbringe en negativ PCR-test, der højst er 72 timer gammel.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er også muligt at komme ind uden karantænekrav, hvis man har en lægeerklæring, der dokumenterer, at man har været smittet i løbet af de sidste tre måneder.

Østrig valgte i slutningen af december at indføre skrappere indrejseregler for Danmark og 13 andre lande - herunder Holland, Norge og en række afrikanske lande - på grund af omikronvarianten.

Årsagen til, at man nu dropper de skærpede regler, er, at omikronvarianten nu er dominerende i Østrig, skriver Kronen Zeitung, der er landets største avis.

De kommende uger er der højsæson for skiturister i Østrig, hvor tusindvis af danskere plejer at tage på ferie i alpelandet.

/ritzau/