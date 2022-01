Østrig strammer rejseregler - nyligt smittede kan få problemer

Man kan ikke længere fremvise lægeerklæring, der beviser tidligere smitte, for at undgå karantæne i Østrig.

De østrigske myndigheder har strammet indrejsereglerne, og det kan potentielt give problemer for danskere at rejse ind i landet, hvis man for nyligt har været smittet med coronavirus.

Østrig kræver, at danskere for at undgå karantæne skal have et boosterstik samt en negativ PCR-test, der maksimalt er 48 timer gammel.

Hidtil har man kunnet slippe for en negativ test, hvis man med en lægeerklæring kunne dokumentere, at man har været smittet i løbet af de seneste tre måneder.

Men det er blevet ændret, så der er krav om negativ test uanset hvad. Det oplyser den danske ambassade i Østrig på sin hjemmeside.

Det kan potentielt skabe problemer for personer, der for nyligt har været smittet, da der i en periode på op til tre måneder er en risiko for igen at teste positiv, når man tager en PCR-test, selv om man ikke længere er syg.

Det er også muligt at undgå karantæne ved indrejse i Østrig med kun to vaccinestik.

Men det kræver, at man samtidig kan dokumentere, at man har været smittet inden for de seneste 180 dage og samtidig kan fremvise en negativ PCR-test.

Siden starten af december er 583.112 personer i Danmark blevet testet positive for coronavirus, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI). Det svarer til ti procent af befolkningen.

Hvis man ikke kan opfylde nogen af kravene, skal man gå ti dage i karantæne ved indrejse til Østrig.

Karantænen kan afbrydes, hvis man får en negativ PCR-test, der er taget på femtedagen.

/ritzau/