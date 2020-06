Offentligt ansatte øst for Storebælt er snart fysisk tilbage på job

15. juni får de offentligt ansatte i Region Hovedstaden og Region Sjælland lov til at vende retur på jobbet.

De offentligt ansatte i Region Hovedstaden og Region Sjælland kan igen fra 15. juni møde fysisk på arbejdspladsen. Det skriver Justitsministeriet.

I landets øvrige tre regioner var der allerede grønt lys til at åbne for den offentlige sektor 27. maj. Smittetrykket i forhold til coronavirus var nemlig under kontrol.

Til gengæld var smittetrykket i Region Hovedstaden og Region Sjælland så meget højere end i resten af landet, at de offentlige ansatte i de to regioner ikke indgik i den aftale om yderligere genåbning, som regeringen og Folketingets partier blev enige om i sidste måned.

/ritzau/