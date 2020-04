Roskilde Festival er aflyst i år på grund af coronaforbud

Købte billetter til Roskilde Festival 2020 kan overføres til næste år eller blive refunderet.

Roskilde Festival har reageret prompte, efter at regeringen har meddelt, at forbuddet mod store forsamlinger gælder til og med august.

Dette års udgave af den populære musikfestival er således aflyst som konsekvens af coronaudbruddet. Det oplyser Roskilde Festival i en pressemeddelelse.

Musikfestivalen var planlagt til at ligge fra 27. juni til og med 4. juli.

Har man købt billet til festivalen i år, kan man få den overført til Roskilde Festival 2021.

Billetten kan også bliver refunderet, hvis man hellere ønsker det. De nærmere omstændigheder vil festivalen snarest muligt melde yderligere ud om, lyder det.

Dette års udgave skulle have været 50-års jubilæum for festivalen. Men det må altså nu vente til 2021 i stedet.

- Vi er dybt ulykkelige. Vi frygtede, at det ville ske. Vi har til det sidste håbet, at det ikke ville ende på denne måde. Men risikoen for smittespredning er for stor, når så mange mennesker er samlet.

- Og det hensyn er ubetinget det vigtigste, siger Roskilde Festivals administrerende direktør, Signe Lopdrup, i pressemeddelelsen.

Det har alvorlige konsekvenser for Roskilde Festival, at dette års udgave nu er aflyst. Hvert år donerer foreningen bag festivalen hele overskuddet væk, hvilket betyder, at der så at sige startes fra nul kroner hvert år.

- Det er endnu for tidligt for os at sige noget præcist om de økonomiske konsekvenser. De afhænger af, hvilke ordninger og hjælpepakker der er.

- Konsekvenserne vil dog være alvorlige uanset, siger Signe Lopdrup.

Statsminister Mette Frederiksen (S) meldte om det forlængede forbud mod store forsamlinger på et pressemøde mandag aften.

Forbuddet rammer også øvrige musikfestivaler som Smukfest, Heartland, Tinderbox og Northside. De har foreløbig ikke meldt ud, om festlighederne bliver aflyst eller udskudt.

Statsministeren er godt klar over, at der kan blive behov for at kigge på forbedrede hjælpepakker.

- Vi kigger på, om hjælpepakkerne gælder bredt nok - også i forhold til jer. Vi vil sammen med partierne drøfte, om vi kan forbedre pakkerne endnu mere, siger Mette Frederiksen på pressemødet henvendt til de berørte af forbuddet.

/ritzau/