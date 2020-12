Øget testkapacitet giver flere testtider op mod jul

Ved steder, hvor der ikke er ledige tider nu på coronaprover.dk, kan der komme tider, oplyser Danske Regioner.

De daglige smittetal har de seneste dage slået rekorder, og det kan mærkes ved landets testcentre, der oplever lange køer og dage uden testtider.

Men tider kan komme, fordi frem mod jul bliver der løbende lagt nye testtider ud. Det oplyser Danske Regioner torsdag i en pressemeddelelse.

De ekstra tider skyldes, at testkapaciteten bliver større dag for dag. For tredje dag i træk er der udført over 100.000 test, og kapaciteten bliver ifølge regionerne øget de kommende dage og uger.

- Der kan dermed godt kan komme flere tider til på dage og ved teststeder, hvor der lige nu ikke er flere ledige tider, siger Stephanie Lose (V), der for formand for Danske Regioner, i meddelelsen.

Regionerne opfordrer derfor til, at folk holder øje med nye tider på hjemmesiden www.coronaprover.dk. Her er det muligt at bestille tid til en test.

Visse steder er der mobile testenheder, hvor folk kan gå ind fra gaden og få en test. Her er der ingen tidsbestilling.

Også ved disse steder er der i øjeblikket stort pres, og ved flere af stederne venter folk i timelange køer for at blive podet for covid-19.

Stephanie Lose opfordrer folk, der ønsker at blive testet, til at dukke op til aftalt tid for netop derigennem at modvirke kø.

- Der er et rigtigt stort pres for at blive testet lige nu, og derfor er det også vigtigt, at man som borger sørger for hverken at møde for tidligt, sent eller slet ikke møde op, når man har booket en tid til en test via coronaprover.dk, siger hun i meddelelsen.

Her påpeger hun også, at folk ikke skal møde op med de faste teststeder, medmindre de har en aftalt tid.

Det fremgår af meddelelsen ikke, hvor meget testkapaciteten ventes at blive udvidet med over den kommende tid.

