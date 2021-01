Først Jens Rohde. Så Ida Auken. Ultimative krav har malet Radikale op i et hjørne

En for konfrontatorisk linje på blandt andet udlændingeområdet har på under en uge kostet De Radikales folketingsgruppe to prominente medlemmer. Partiet har marginaliseret sig selv og er ude af trit med både Folketing og befolkning, lyder det fra kommentatorer

I mandags var det Jens Rohde. Fredag formiddag var det så Ida Auken, der tog sit gode tøj og forlod De Radikale. Den tidligere miljøminister – dengang for SF – har i stedet meldt sig ind i Socialdemokratiet, hvis folketingsgruppe, hun indtræder i øjeblikkeligt. Det betyder samtidig, at hun har raskmeldt sig, efter hun siden midten af april har været sygemeldt med stress.

Ida Auken begrunder på sin Facebook-side partiskiftet med, at De Radikale efter hendes opfattelse under de senere års ledelse har bevæget sig længere og længere væk fra at være et pragmatisk og resultatorienteret parti – og dermed også længere væk fra midten af dansk politik.

”Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg længe har været uenig i den retning, og da den nye ledelse har tilkendegivet, at man forsætter linjen, tænker jeg, at det er bedst, at vores veje skilles,” skriver hun i et opslag, der kunne være forfattet i samarbejde med Jens Rohde. Også han gav De Radikales flugt fra midten som begrundelse for sin afgang.

Begge angiver blandt andet partiets konfrontatoriske linje på udlændingeområdet som årsag til afskeden.

Med to afhoppere inden for samme uge kan det ude fra set ligne opløsningstendenser hos De Radikale. Og situationen er da også alvorlig, mener Altingets politiske kommentator Erik Holstein.

”Partiet er ikke i direkte opløsning, men det er tydeligt, at striden mellem den del af partiet, som meget nødig vil gå på kompromis, og dem, som vil tilbage til den gamle, mere pragmatiske midterposition, endnu engang er eksploderet,” siger Erik Holstein, der ikke mener, at der er meget positivt at sige om Ida Aukens afgang, hvis man tager de radikale briller på.

”Det er et stort problem for dem, også et større problem end Jens Rohdes afgang. Hvor mange nok tvivlede på, at han var radikal helt ind til benet, så passede Ida Auken med sin grønne profil og tidligere miljøministerpost som skræddersyet til partiet,” siger han.

Det springende punkt for partileder Sofie Carsten Nielsen, der skal forsøge at holde sammen på sit parti, er nu, om de resterende i gruppen, som ønsker at søge tilbage mod midten, bliver eller går. Erik Holstein anser det dog for usandsynligt, at Marianne Jelved følger i hælene på Auken og Rohde.

”Men hvis Martin Lidegaard også forlader partiet, så eskalerer krisen dramatisk, og det bliver til et temmelig lille parti.”

Det er blandt andet i spørgsmålet om udlændinge, at både Jens Rohde og Ida Auken er raget politisk uklar med partitoppen. I et interview med Politiken fredag siger Ida Auken om hendes afgang, at hun i lang tid har været uenig i partiets linje.

”Jeg har længe ment, at der er grænser for, hvor mange der skal komme hertil, og at man skal respektere danske værdier, når man er her,” siger hun til avisen.

Da Jens Rohde mandag begrundede sin afgang på sin Facebook-profil, lød samme toner:

”På udlændingeområdet har Radikale Venstre også placeret sig i eget verdenshjørne.”

Og det er da også særligt på udlændingespørgsmålet, at De Radikale ifølge Erik Holstein har bevæget sig væk fra den midterposition, som partiet historisk set har indtaget. Partiledelsen er ifølge ham nødt til at afklare, om de vil tilbage til at være et parti, der kan svinge mellem fløjene og som begge sider i folketingssalen vil samarbejde med.

”I øjeblikket vil ingen samarbejde med De Radikale, hvilket er en fuldkommen grotesk situation, når man tager partiets historiske rolle i betragtning. En af vejene frem for partiet må være at forsøge at anlægge en mere pragmatisk holdning i udlændingespørgsmål, hvor de er kommet helt ud af trit med et kæmpe flertal i Folketinget og et kæmpe flertal i befolkningen,” siger han.

Der blæser da muligvis også nye vinde hos De Radikale på udlændingeområdet, hvis man skal tro et interview med partileder Sofie Carsten Nielsen fredag i Weekendavisen. Her siger hun, at de har været for ”naive” og ”konfliktsky”, og at ”antallet med en anden kultur betyder noget”.

Ifølge Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell bliver det dog ikke nødvendigvis så nemt for De Radikale at lægge den udlændingepolitiske stil om. For nok har partiet via benhårde krav med trusler om at vælte regeringen og symbolske manifestationer som tidligere partileder Morten Østergaards svømmetur til øen Lindholm marginaliseret sig selv i folketingssalen. Men det har også været med til at skærpe partiets profil hos en ny gruppe vælgere.

”Samtidig med at partiet har mistet nogle af de mere midtsøgende pragmatiske vælgere, har de fået tilgang af en del yngre vælgere, som er meget mere fundamentalistiske på områder som udlændinge- og klimapolitik. De vælgere risikerer de at miste igen, hvis de lægger kursen for meget om. Så det er en vanskelig balancegang,” siger Hans Engell.