Også SF vil erklære Støjberg uværdig til Folketinget

Også SF vil stemme for at erklære løsgænger Inger Støjberg uværdig til at sidde i Folketinget.

Det siger partiets retsordfører, Karina Lorentzen, til DR Nyheder. Bag beslutningen står en enig folketingsgruppe.

Meldingen kommer kort tid efter, at Venstre har meddelt det samme.

- Rigsrettens dom er ganske hård og klar. Og hvis man bliver idømt en ubetinget fængselsstraf, er det SF's holdning, at man ikke er værdig til at sidde i Folketinget. Kommunal- og regionsrådsmedlemmer kan også miste valgbarhed ved straf, skriver Karina Lorentzen på Twitter.

Dermed har både Venstre, De Radikale, SF, Liberal Alliance, Frie Grønne og en række løsgængere sagt, at de vil stemme for at erklære Inger Støjberg uværdig.

Samlet har dermed 74 mandater ud af Folketingets 179 meddelt, at de vil erklære Inger Støjberg uværdig.

Beslutningen træffes med simpelt flertal i Folketinget. Dermed kræves 90 mandater.

Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti har sagt, at de vil stemme imod. Socialdemokratiet, Enhedslisten og De Konservative har endnu ikke meldt deres holdning ud.

Inger Støjberg fik mandag en dom på 60 dages ubetinget fængsel. Dommen faldt i Rigsretten.

Det fik hun for forsætligt at have brudt ministeransvarsloven ved at have udstedt og fastholdt en ulovlig instruks. Instruksen handlede om at adskille asylpar, hvor den ene var mindreårig, uden individuelle hensyn.

/ritzau/