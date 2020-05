Økonom: Boligskatteaftale skaber tryghed på boligmarkedet

Boligejerne står til skattelettelser i boligskatteaftale, og aftalen skaber mere tryghed for boligejerne.

Der er flere gode nyheder i boligskatteaftalen, som et bredt flertal i Folketinget har præsenteret fredag.

Det vurderer boligøkonom i Nordea Lise Nytoft Bergmann.

- Boligejerne får en lille skattelettelse i de kommende år, og det tror jeg, er noget boligejere over hele landet, vil glæde sig over, Lise Nytoft Bergmann.

- Derudover så synes jeg også, de har formået at skabe en større tryghed på boligmarkedet i den kommende tid, siger hun.

Et flertal bestående af regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, De Radikale, De Konservative og Liberal Alliance er blevet enige om, at boligskatterne ikke må stige, selv om de nye boligskatteregler er udskudt fra 2021 til 2024.

En anden god nyhed, som boligøkonomen hæfter sig, er, at grundskyldpromillen ikke må sættes op frem til 2028.

Det er ligeledes med til at skabe tryghed for boligejerne, påpeger hun.

Det betyder, at kommunerne ikke kan hæve grundskyldpromillen, og på den måde kan de ikke tage en del af de skattelettelser, som boligejerne står til, forklarer Lise Nytoft Bergmann.

- Det kunne man være bekymret for, at nogle kommuner kunne finde på at hæve. Hvis man har været nervøs for det, så behøves man ikke være det længere, da det nu er politisk vedtaget, at det ikke bliver hævet, siger hun.

På et pressemøde fredag i forbindelse med offentliggørelsen af aftalen fortalte næsten samtlige repræsentanter fra forligspartierne, at aftalen skaber mere tryghed og ro om boligskatterne.

Lise Nytoft Bergmann er enig i de udmeldinger og pointerer, at der er skabt mere vished for boligejerne.

I aftalen fremgår det blandt andet, at de nye ejendomsvurderinger vil blive sendt løbende ud fra anden halvdel af 2020. Dermed kan man se en vurdering af sin bolig på sin forskudsopgørelse.

- Vi har fået større vished om, hvad der kommer til at ske i 2024, end vi havde tidligere, siger boligøkonomen.

/ritzau/