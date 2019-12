Økonomer deler regeringens mindre optimisme til væksten

Mens regeringen tror på en større økonomisk vækst i år, så er optimismen til næste år blevet mindre.

De gyldne tider ser ud til at være ovre for dansk økonomi, vurderer regeringen i seneste udgave af Økonomisk Redegørelse.

Den vurdering deles af flere økonomer, herunder cheføkonom Tore Stramer fra Dansk Erhverv, der er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for dele af det danske erhvervsliv.

I seneste udgave af Økonomisk Redegørelse venter regeringen en vækst i det danske bruttonationalprodukt (bnp) på 2,0, 1,5 og 1,4 procent for henholdsvis 2019, 2020 og 2021.

Tidligere ventede regeringen en vækst på 1,7 procent i år og en vækst på 1,6 procent i 2020.

- Det er først og fremmest en positiv prognose, som viser, at vi i år har udsigt til en vækst på omkring to procent.

- Men vi kan også se, at opsvinget formentlig har toppet, og at der er udsigt til en bnp-vækst på i omegnen af halvanden procent både næste år og året efter. Så der er lagt op til en blød opbremsning i dansk økonomi, siger Tore Stramer.

I Arbejdernes Landsbank deler cheføkonom Jeppe Juul Borre regeringens bud på væksten i 2019.

Han nævner, at han på linje med regeringen forventer, at det i år særligt er eksporten, som trækker læsset, mens det til næste år ser ud til at skulle blive forbrugerne, der skal agere trækheste.

- Således forventer vi og regeringen et skifte fra eksport til privatforbruget som største vækstmotor i dansk økonomi.

- Samlet set er vi dog en anelse mere afmålte på væksten til næste år, hvor vi forventer en vækst på 1,4 procent mod regeringens vækstskøn på 1,5 procent, siger Jeppe Juul Borre.

Regeringen har også ændret i sin prognose for beskæftigelsen, hvor der ventes en tilgang på 33.000 personer i 2019, 19.000 i 2020 og 7000 i 2021.

Til sammenligning ventede regeringen tidligere en vækst i beskæftigelsen på 39.000 personer i 2019 og 26.000 i 2020.

- Beskæftigelsen har generelt udviklet sig svagt og svingende siden foråret, og derfor er det heller ikke overraskende, at regeringen nu har nedjusteret sit skøn for jobvæksten, siger Tore Stramer fra Dansk Erhverv.

- Det skal også ses i lyset af, at væksten generelt er aftaget på vores eksportmarkeder, og at mange virksomheder nok er blevet mere utrygge omkring de økonomiske fremtidsudsigter og derfor også holder igen på nyansættelserne, fortsætter han.

/ritzau/