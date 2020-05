Økonomisk hjælpepakke er på vej til AMU-skoler

Regeringen og alle Folketingets partier minus Nye Borgerlige er enige om hjælp til arbejdsmarkedsuddannelser.

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), som står for efteruddannelse til faglærte og ufaglærte medarbejdere fra det private og det offentlige samt til ledige, får nu økonomisk hjælp.

Regeringen og alle Folketingets partier minus Nye Borgerlige er blevet enige om en økonomisk hjælpepakke til AMU-udbydere, som er ramt af coronakrisen. Her har nedlukningen af samfundet medført faldende indtægter.

AMU-sektoren får en central rolle på den anden side af coronakrisen. Det siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

- Ligesom alle dele af vores samfund er AMU-sektoren i sagens natur også ramt af corona.

- AMU-centrene skal helst spille en utrolig stærk rolle, når arbejdsløsheden stiger, fordi vi får brug for, at man får opkvalificering i forbindelse med denne krise.

- Så af alle mulige årsager har vi spændt et sikkerhedsnet ud under AMU-sektoren nu og her, så vi er sikre på, at de kommer nogenlunde tørskoet igennem ligesom andre dele af undervisningssektoren, siger ministeren.

Helt konkret betyder aftalen, at staten ved faldende aktivitet i 2020 sammenlignet med 2019 giver alle udbydere af AMU et særtilskud.

Staten vil yde et tilskud på 100.000 kroner per mistet årselev svarende til cirka 75 procent af det gennemsnitlige statstilskud per årselev.

Det er uvist, hvor mange penge staten skal sende i retningen af AMU-sektoren.

- Det er først ved årets udgang, at man kender det samlede beløb. Det kommer an på, hvor længe de skal holde lukket, siger ministeren.

- Det vigtigste for os er selvfølgelig at spænde et godt sikkerhedsnet ud under AMU-sektoren, som står over for at skulle løfte en utrolig afgørende samfundsopgave i forbindelse med den stigende ledighed, gentager Rosenkrantz-Theil.

Det er især fire AMU-skoler, der er hårdt ramt økonomisk. Det skrev Fagbladet 3F i sidste måned. Det drejer sig om AMU Syd, AMU Vest, AMU Fyn og AMU Nordjylland.

Disse skoler har samtlige eller hovedparten af indtægterne fra AMU-aktiviteter.

Venstres børne- og undervisningsordfører, Ellen Trane Nørby, udtaler i en skriftlig kommentar:

- Aftalen om AMU er vigtig for Venstre, for med den slår vi fast, at staten garanterer en økonomisk hånd under uddannelsesudbydernes økonomi resten af året, så vi ikke risikerer at se afskedigelser af de dygtige lærere, der skulle have opkvalificeret vores nyledige arbejdsstyrke som følge af corona.

/ritzau/