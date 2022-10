Oldnordisk sparet væk: Snart vil ingen danskere forstå vores forfædres sprog

Morgensamling er Kristeligt Dagblads nyhedsoverblik om tro, etik og eksistens. Morgensamling skrives på skift af den digitale redaktions journalister og udsendes som nyhedsbrev alle hverdage. Skriv dig op her .

I dagens Morgensamling skal vi blandt andet tage temperaturen på folketingsvalget, hvor valgvindene tilsyneladende er ved at vende i rød favør.

Men vi starter i Ukraine, hvor russiske missiler mandag morgen begyndte at regne ind over civile mål i landets større byer - herunder hovedstaden Kyiv, som ellers ikke har været under angreb siden juni.