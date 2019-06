Olsen Dyhr: Klima og børn er store knaster i forhandlinger

SF kalder forhandlinger om en ny regering et "konstruktivt forløb", og ifølge Pia Olsen Dyhr går det fremad.

Der er fortsat nogle store knaster i forhandlingerne om en ny regering med Socialdemokratiet i spidsen.

Det fortæller SF's formand, Pia Olsen Dyhr, da hun ankommer til Landstingssalen på Christiansborg tirsdag eftermiddag.

Ifølge formanden er klima, minimumsnormeringer i daginstitutioner og børnefattigdom i øjeblikket de emner, som partierne har svært ved at blive enige om.

- Efter denne her valgkamp forventer de (danskerne, red.) jo klart noget ambitiøst på klimaområdet, og de forventer også klart, at vi leverer på vores børn.

- At vores børn skal have en bedre dagligdag, tror jeg, at vi alle sammen håber på skal ske med denne her regering, siger Pia Olsen Dyhr.

Partiet har i små to uger sammen med Enhedslisten og De Radikale forhandlet med Socialdemokratiets formand og kongelig undersøger, Mette Frederiksen.

Socialdemokratiet går efter at danne en socialdemokratisk etpartiregering, og ifølge partierne bruges tiden i øjeblikket på at nedfælde deres krav på papir.

Og det er indtil videre et "meget konstruktivt forløb", pointerer SF-formanden.

- Jeg synes, det bevæger sig fremad. Jeg synes, der er meget optimisme og håb. Men vi skal selvfølgelig også i mål på at levere det, danskerne forventer, siger hun.

