Olsen Dyhr: Vi flytter os ikke nok på normeringer til børn

SF og Socialdemokratiet har igen drøftet minimumsnormeringer i forbindelser med regeringsforhandlingerne.

Minimumsnormeringer i daginstitutioner er et ultimativt krav fra SF's side, hvis partiet skal stemme for finansloven senere i år.

Men ifølge SF-formand Pia Olsen Dyhr går det for langsomt på det område i de igangværende regeringsforhandlinger hos Socialdemokratiet.

- Vi flytter os, men vi flytter os ikke nok. Og vi er ikke i mål med normeringsspørgsmålet. Men der er ingen tvivl om, at det her bliver vi ved at kæmpe for.

- Det er hjerteblod for SF, siger Pia Olsen Dyhr efter torsdagens forhandlinger hos S-formand Mette Frederiksen, som forsøger at skaffe et flertal til en ren S-regering.

Sammen med minimumsnormeringer er afskaffelsen af kontanthjælpsloftet et ultimativt krav fra SF for at kunne stemme for finansloven senere i år. SF's krav gælder dog ikke under regeringsforhandlingerne.

